Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій запевнив, що аграрії зможуть вільно пересуватися дорогами області. Аграрна техніка зможе їздити дорогами у комендантську годину.

«Аграріям області буде дозволено виїжджати у комендантську годину. Дозвіл на виїзд буде погоджуватися через голів тергромад з РВА, ОВА та органи Нацполіції», – уточнив Сергій Гамалій.

Раніше чиновник попередив водіїв, які дозволяють собі п`яними їзити за кермом. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації відзначив, що у разі вчинення водієм правопорушення за статтею 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння), після доставки автомобіля на штрафмайданчик його передаватимуть армії. Крім того, чиновник зауважив, що зі зброєю по області мають пересуватись тільки працівники Нацполіції, Нацгвардії, СБУ. Він звернув увагу, що на вулицях все повинно бути впорядковане, не повинно бути озброєних людей навіть із дозволами на зброю.

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