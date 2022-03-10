Хмельницький військовий госпіталь закликав благодійників бути пильними і перевіряти прохання про допомогу у соціальних мережах, а також – не перераховувати кошти на рахунки сумнівних фондів та організацій. Офіцер групи морально-психологічного забезпечення Дмитро Габінет заявив, що останнім часом почастішали спроби шахраїв збагатитися за рахунок пожертв хмельничан. За його словами, станом на сьогодні, 10 березня, госпіталь забезпечений усім необхідним.

Офіційний представник госпіталю закликав жертводавців уточнювати потреби установи у нього. «Тому ще раз просимо вас не звертати увагу на повідомлення про потреби госпіталю, які розміщуються в різноманітних групах, ні в якому разі не перераховуйте кошти на рахунки сумнівних фондів та організацій. Особливо ігноруйте прохання перерахувати кошти на особисті картки. Ще раз наголошую, що офіційно повідомляти про потреби госпіталю уповноважений я. На цей момент госпіталь забезпечений усім необхідним», – заявив Дмитро Габінет.

Відомо, що 5 березня у Хмельницькому запрацювала єдина гаряча лінія для координації питань переселенців, безпеки та гуманітарної допомоги. Усе це можна дізнатися за номером телефону 0931702560. Крім того, у Хмельницькому на залізничному вокзалі розташували координаційний центр для переселенців. Тим, хто прибуває потягом, тут надають необхідну підтримку (харчування та консультують щодо поселення, надають психологічну допомогу, вирішуються питання подальшого їх перебування на території громади). На привокзальній площі переселенців чекають автобуси та автомобілі таксі Opti, які везуть їх у штаб допомоги переселенцям (вул. Проскурівська, 40) або до заздалегідь узгоджених місць ночівлі. Дізнатися про потреби центру можна за телефоном 0979189039.

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