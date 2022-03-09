Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій попередив хмельничан про планові навчання прикордонників у мікрорайоні Ракове. Також чиновник попросив мешканців міста не фотографувати безпілотники, які здійматимуться в небо у мікрорайоні Дубове.

З 9 березня у Хмельницькому прикордонники вдруге проводитимуться військові навчання на полігоні, що у мікрорайоні Ракове. Тому мешканці міста можуть чути звуки пострілів.«В мікрорайоні Ракове продовжуються навчання зі стрільби. Тому буде чути постріли. Так як ми наголошували до цього часу, тоді вони тривали до 5 березня. Зараз ми знову відкриваємо навчання, тому будуть лунати постріли. Прошу не звертати уваги, це тренування Держприкордонслужби та тероборони. Також в цей час в межах навчального центру у мікрорайоні Дубове в повітря піднімуться безпілотники. Не треба робити фотографії і скидати в соцмережі. Це наші безпілотники», – відзначив Сергій Гамалій.

Відомо, що 1 по 5 березня у Хмельницькому тривали військові навчання на полігоні, що у мікрорайоні Ракове, 5 березня у Старкоостянтинові також відбулись навчання зі стрілецької та інших видів зброї.

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