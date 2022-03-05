У суботу, 5 березня, у Старокостянтинові відбудуться навчальні стрільби. Місцева влада закликала мешканців не лякатись вибухів та пострілів і не телефонувати в поліцію.

Як повідомили у Старокостянтинівській міській раді сьогодні, 5 березня, відбудуться навчання зі стрілецької та інших видів зброї. Триватимуть вони з 12:00 до 17:00. «Під час проведення навчань можуть чутися постріли та вибухи. Тому жителів Старокостянтинівської громади просять зберігати спокій і не повідомляти про це правоохоронців», – розповіли у міській раді.

Протягом 24-26 лютого аеродром у Старокостянтинові тричі зазнав ракетних ударів. Мер міста закликав мешканців повідомляти про десантників, які можуть висаджуватись у місті, чи інших підозрілих людей в поліцію.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, з 1 по 5 березня в Хмельницькому відбуваються навчальні стрільби. Тривають вони на військовому полігоні у Хмельницькому.

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