У Хмельницькому поліція знищила десятки літрів алкоголю, які підприємці та нелегальні продавці реалізовували попри заборону. Хмельницький міський голова Олександр Симчишин нагадав, що у місті заборонено продаж алкоголю. Заборона продажу алкоголю в Хмельницькому почала діяти 1 березня.

Відео, на якому знищують алкоголь, опублікував міський голова Хмельницького ввечері 8 березня. «Рейди по алкоточках! За останні дні ліквідовано понад десять алкоточок, в тому числі і в магазинах», – зазначив він.

Відомо, що з 1 березня на усій території Хмельницької області забороняється продаж міцних алкогольних напоїв. Таке розпорядження підписав 28 лютого начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Раніше у громадах на Хмельниччині почали обмежувати продаж алкогольних напоїв у зв'язку з запровадженням воєнного стану. У Хмельницькому з 21:00 до 6:00 запроваджена комендантська година.

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