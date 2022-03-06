Чоловік намагався перетнути кордон з Румунією за паспортом громадянина Португалії

Мешканець Хмельницької області пропонував інспекторам прикордонної служби хабар за те, щоб вони допомогли йому перетнути кордон України з Румунією. 5 березня 40-річний мешканець Хмельницької області спробував перетнути кордон як громадянин Португалії.

Як повідомили у генпрокуратурі, за допомогу у незаконному перетині кордону з паспортом громадянина Португалії чоловік запропонував прикордонникам хабар. Його одразу затримали правоохоронці.

«Мешканця Хмельниччини затримали. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області», – йдеться у повідомленні прокуратури

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