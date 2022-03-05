Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій заявив, що мешканці області, які поширюють фейки, які вигідні російським військам, нестимуть відповідальність за свої дії. Чиновник пообіцяв найближчим часом впорядкувати це питання.

«Ми постійно спростовуємо багато фейків. В воєнний час, коли наші захисники боронять Україну, люди, які у соціальних мережах роблять стріми для російських окупантів – будуть жорстко покарані», – уточнив Сергій Гамалій.

Окремо начальник обласної військової адміністрації наголосив, що в області створили комендатуру. «Чітко визначається комендантська година та блокпости для перевірки документів. Всі блокпости, які не будуть зареєстровані у комендатурі мають бути зняті. Пересуватись по населених пунктах зі зброєю, навіть зареєстрованою, заборонено, крім військових та служб правопорядку. Представникам тероборони визначено ділянки для патрулювання, і тільки під час чергування їм видається зброя», – зазначив керівник ОВА.

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