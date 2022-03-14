У Старокостянтинові чоловік підпільно виробляв самогон на продаж

У мешканця Старокостянтинова поліцейські вилучили 4240 літрів сировини для виробництва алкоголю і 150 літрів готової алкогольної продукції підпільного виробництва. Чоловік влаштував цех із виробництва алкоголю на території свого будинку.

У поліції розповіли, що запаси алкоголю знищили на місці. «У понеділок, 14 березня, у Старокостянтинові в приватному секторі поліцейські вилучили та знищили рекордну кількість алкогольної продукції кустарного виробництва — 4240 л браги та 150 літрів готової самогонки», – відзначили правоохоронці.

Відомо, що з 1 березня на усій території Хмельницької області забороняється продаж міцних алкогольних напоїв. Таке розпорядження підписав 28 лютого начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Раніше у громадах на Хмельниччині почали обмежувати продаж алкогольних напоїв у зв'язку з запровадженням воєнного стану. У Хмельницькому з 21:00 до 6:00 запроваджена комендантська година.

Хроніки опору. День дев’ятнадцятий – у прямій трансляції на ZAXID.NET