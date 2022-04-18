Експертиза підтвердила, що фальсифікат був небезпечний для життя і здоров'я людей

На Рівненщині суд призначив 57-річному чоловікові 170 тис. грн штрафу за продаж фальсифікованого алкоголю. Його він постачав у один з закладів харчування в селищі Млинів. У суді підприємець заперечував провину та запевняв, що алкоголь йому підкинули.

Про вирок Демидівського райсуду у понеділок, 18 квітня, повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини. У суді прокурор довів, що чоловік займався постачанням фальсифікованого алкоголю до одного з кафе Млинівщини. Спочатку в нього вилучили 160 л спирту та 99 л водно-спиртової суміші. Пізніше під час огляду в його автомобілі правоохоронці виявили також 60 л спирту та 210 л водно-спиртової суміші.

«В обох випадках висновками експертиз підтверджено підробку алкоголю, що становить загрозу для життя та здоров’я людей. Обвинувачений своєї вини не визнав, переконуючи суд у тому, що алкоголь, який виявили в його авто, йому насправді не належить. У першому випадку він, ніби-то, віз передачу, а в другому – фальсифікат, за його словами, просто підкинули. Проте прокурор повністю довів вину чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Відтак Демидівський райсуд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 204 ККУ (незаконне зберігання або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та призначив йому 170 тис. грн штрафу. Вилучений фальсифікат конфіскують та знищать.

Вирок можна оскаржити у апеляційному суді протягом 30 днів.