Викликати таксі під час комендантської години у Львові можна буде через сервіси Bolt та Uklon

У Львові запустять пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. Про це повідомили під час брифінгу у понеділок, 28 жовтня.

Як розповів керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень, для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі. Таку перепуску, а також оновлені військово-облікові документи повинні мати всі водії сервісів, що працюватимуть у нічний час. Що стосується пасажирів, то Тарас Грень зазначив, що перепустка від них не вимагатиметься, адже переважно таксі в коменданстьку годину користуються ті, хто їде на або з залізничного вокзалу і пересуватися містом для крайньої необхідності.

За його словами, за час введення комендантської години у Львові не виникало конфліктів із тими мешканцями, які перебували на вулиці у разі крайньої необхідності, як от через прибуття чи відправлення потяга. Після узгодження всіх процедур із комендатурою проєкт легального виклику таксі під час комендантської години у Львові запрацює до кінця цього тижня. Викликати таксі можна буде через мобільні додатки Bolt та Uklon.

«У проміжок із 12 години ночі до 5 ранку, під час комендантської години, до Львова прибуває близько 20-30 потягів. Це фактично та кількість людей, що потенційно потребує того чи іншого пересування в нічний час, за умови дотримання всіх норм. Аби це пересування було безпечним і за адекватними цінами, а також, аби воно було прозорим, у співпраці з компаніями Bolt та Uklon цього тижня ми запустимо цей сервіс», – повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Нагадаємо, що сервіс Uklon перестав працювати у Львові та в інших областях під час комендантської години з 14 березня 2024 року. Комендантська година у Львові триває з 00:00 до 5:00.