У Львові прощаються із відомим співаком Степаном Гігою, який помер внаслідок важкої хвороби 12 грудня. На прощання 14 грудня прийшли його діти, дружина, рідні та кілька сотень шанувальників.

За заповітом народного артиста поховають у Львові на Личаківському кладовищі. Прощання відбувається у неділю, 14 грудня, у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Під храмом зібралися кілька сотень людей. Серед них син Степана Гіги Степан, донька Квітослава, дружина, онуки. Серед присутніх на прощанні багато молоді, дехто з шанувальників приїхав із інших міст. Серед присутніх також багато військових. Прощання триватиме до 23:00.

Фото Львівської міської ради

Похорон співака відбудеться у понеділок, 15 грудня. Чин похорону розпочнеться о 14:00 в Гарнізонному храмі. Орієнтовно о 15:00 відбудеться загальноміське прощання на площі Ринок.

Нагадаємо, Степан Гіга був родом із Закарпаття, де прожив багато років. Він помер у львівській лікарні після тривалої хвороби, ускладненої цукровим діабетом.