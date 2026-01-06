Суд конфіскував будинок із землею, а також вартість одного автомобіля

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури та конфіскував у колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки будинок та вартість одного автомобіля. Про це у вівторок, 6 січня, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Під час моніторингу слідчі виявили необґрунтовані активи у колишнього начальника Запорізького ОТЦК та СП. Центр протидії корупції зазначає, що мова йде про Геннадія Яременка.

На фото Геннадій Яременко

САП у позові просив стягнути його активи вартістю 5,5 млн грн та ВАКС визнав необґрунтованими активи лише на 3,8 млн грн:

будинок із ділянкою вартістю понад 1,8 млн грн;

253 тис. грн;

два автомобілі, записані на дружину посадовця;

20 тис. доларів, набуті разом із дружиною.

«З’ясовано, що зазначене майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково. НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї посадовця і встановило неможливість набуття зазначеного майна за рахунок законних доходів», – йдеться у повідомленні.

Суд конфіскував в ексначальника Запорізького обласного ТЦК будинок із землею, а також вартість одного автомобіля. Рішення ще може бути оскаржене протягом 30 днів.

