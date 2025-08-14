Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у декларації посадовця Державної митної служби з Хмельниччини. Він, ймовірно, занизив доходи дружини у понад 12 разів, тож податкова зобов’язала її сплатити 309 тис. грн до держбюджету. Про це повідомила 14 серпня пресслужба НАЗК.

Під час повної перевірки декларації посадовця Державної митної служби з Хмельниччини зʼясувалося, що на банківські рахунки його дружини надійшло понад 1,4 млн грн від майже 800 людей. При цьому задекларовано було лише 112 тис. грн доходу від зайняття нею підприємницькою діяльністю.

«Дружина декларанта на запит НАЗК пояснила, що доходи протягом звітного періоду отримувала як фізична особа-підприємець у розмірі 112 тис. грн, які зазначені у податковій звітності. Такі пояснення вказували на те, що жінка могла приховати інші суми доходів від оподаткування», – зазначають в агентстві.

Перевіряючи цю інформацію, Державна податкова служба підтвердила, що дружина декларанта порушила вимоги податкового законодавства як ФОП. Вона приховала від оподаткування доходи, зокрема, від своєї підприємницької діяльності, та не сплатила необхідну суму державі.

За результатами позапланової перевірки, податкова служба прийняла рішення про стягнення з дружини декларанта понад 309 тис. грн (понад 274 тис. грн за основними платежами та понад 35,7 тис. штрафних санкцій). Тобто розмір донарахувань майже втричі перевищив розмір задекларованого доходу.