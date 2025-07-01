Державне бюро розслідувань виявило порушення у декларації колишнього посадовця Хмельницької обласної прокуратури. Підозрюваний не вказав інформацію про наявність понад 2 млн грн боргів. Про це повідомила 1 липня пресслужба ДБР.

За даними слідства, до початку служби в прокуратурі підозрюваний обіймав керівну посаду в одному з правоохоронних органів Волноваського району Донецької області. Протягом трьох років він систематично позичав у підприємця готівку під письмові розписки – від 2 до 20 тис. доларів. Як підставу він зазначав нібито потребу в інвестиціях у нерухомість або купівлю автомобіля.

Загальна сума боргу сягнула 52 тис. доларів. Однак колишній правоохоронець не мав наміру повертати гроші, постійно вигадував приводи для відтермінування виплат і користувався своїм службовим статусом для уникнення зобов’язань. Після переходу на роботу до прокуратури ситуація не змінилась – він продовжував ігнорувати борг.

Упродовж п’яти років посадовець умисно не зазначав це фінансове зобов’язання у щорічних деклараціях, хоча був зобов’язаний вказувати це у відповідному розділі.

За результатами повної перевірки декларацій, проведеної НАЗК, правоохоронці виявили недекларування майна на майже 2 млн грн. У березні 2025 року посадовець звільнився з прокуратури.

Йому оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366-2 КК України (умисне неподання відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Санкції передбачають від 5 до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.