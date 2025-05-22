Олександр Крупа звільнився з Пенсійного фонду Хмельниччини у жовтні 2024 року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у декларації ексначальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи. Посадовець вказав недостовірну інформацію на понад 44 млн грн.

Як повідомили 22 травня на офіційній сторінці НАЗК, після повної перевірки декларації за 2022 рік у колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду Хмельниччини виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн, а також декларування недостовірних даних на понад 44 млн грн.

За даними слідства, посадовець вказав, що має у різних валютах понад 23 млн грн готівки, проте не підтвердив законності її походження. Крім того, він приховав від декларування понад 500 тис. доларів (еквівалентно 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії на рахунку, відкритому на початку повномасштабного вторгнення на ім’я дружини.

«Посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021- 2022 роках, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, “зменшивши” його на 110 тис. грн», – зазначили в НАЗК.

НАЗК не уточнює імені посадовця, проте, згідно з даними з відкритих джерел, начальником Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області з 2020-го до 2024 року був Олександр Крупа. Це підтверджують і його декларації за цей період.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Національного антикорупційного бюро України.

Додамо, що НАЗК також виявило порушення на понад 34,8 млн грн в ексочільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи – матері Олександра Крупи, яку викрили на корупційній схемі. Під час обшуків у посадовиці виявили готівкою майже 6 млн доларів і низку підроблених документів ухилянтів із фіктивними діагнозами.

Зʼясувалося, що вона допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам області та їхнім близьким родичам. Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду та почав позбуватися бізнесу. Після скандалу МОЗ ініціювало проведення перевірок висновків Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності військовозобов'язаним, за результатми якої 74 чоловікам скасували інвалідність. НАЗК також перевірило декларацію чоловіка посадовиці Володимира Крупи за 2021 рік й виявило неправдиві відомості на понад 2,2 млн грн.