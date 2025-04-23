Начальник ДМС Хмельниччини Олег Паньков (на фото по центру) подав недостовірну декларацію за 2023 рік

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у декларації начальника Управління державної міграційної служби у Хмельницькій області Олега Панькова. Посадовець не вказав інформацію про наявність у його дружини майна на понад 27,8 млн грн.

Як повідомили 23 квітня на офіційній сторінці НАЗК, начальник міграційної служби Хмельниччини не вказав у декларації за 2023 рік, що його дружина придбала два автомобілі – Audi Q8 (2023 р. в.) та Audi Q5 (2023 р. в.) загальною вартістю понад 5 млн грн. При цьому оплату за автомобілі здійснили треті особи.

НАЗК не уточнює імені посадовця, проте, згідно з даними аналітичного порталу YouControl, начальником Управління державної міграційної служби України у Хмельницькій області є Олег Паньков.

«Також в декларації не відображені комерційні приміщення дружини, розташовані у Хмельницькому, в яких вона здійснює підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі меблями та освітлювальним приладдям. Загальна вартість цього майна становить понад 22,7 млн грн», – зазначили в НАЗК.

Посадовець пояснив, що не знав про наявність нерухомості у дружини, а також купівлю транспортних засобів. Проте, як додають у НАЗК, під час перевірки ці твердження спростували.

Після повної перевірки Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації на понад 2000 прожиткових мінімумів).