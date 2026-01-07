Наслідки атаки на Дніпро ввечері 6 січня

Ввечері 6 січня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена житлова забудова та навчальні заклади, щонайменше семеро людей постраждали, повідомив мер міста Борис Філатов.

Для атаки росіяни застосували дрони. Ціллю стали житлові будинки та навчальні заклади.

«За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них — діти. Здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення. Міські лікарні надають допомогу», – повідомив Філатов.

За даними мера міста, внаслідок російської атаки знищені вікна у понад 10 багатоповерхівках, пошкоджена мережа опалення одного з будинків. Внаслідок атаки знищені автомобілі.

Крім того, внаслідок атаки є руйнування у профтехучилищі, яке готує слюсарів та кондитерів. Удар пошкодив майстерню та студентський гуртожиток. За повідомленнями Філатова, від вечірньої атаки також постраждали школа та два дитсадочки.

Нагадаємо, 5 січня росіяни вдарили по центру міста, де розташований олійний завод «Олейна». Через атаку по вулицях розлилося 300 т олії. Зазначається, що завод належить американській компанії Bunge, а росіяни неодноразово намагалися його атакувати.