Унаслідок вибуху пошкоджено дах, фасад будинку та кілька приміщень

У ніч на четвер, 11 грудня, дрон з вибухівкою влучив у приватний будинок на вул. Святковій у Сокільниках, де проживає подружжя Наталії та Армена Ковалів з Судової Вишні.

За даними поліції, близько 4:00 ночі у результаті влучання дрона відбувся вибух у приватному будинку в Сокільниках – пошкоджені дах, фасад та кілька приміщень. Ніхто з мешканців не постраждав. З власних джерел ZAXID.NET cтало відомо, що вибух стався в будинку, де проживає подружжя 37-річної Наталії та 43-річного Армена Ковалів.

За інформацією аналітичної системи YouControl, Наталія Коваль з Судової Вишні є співзасновницею зареєстрованого у Мостиськах фермерського господарства «Пігуляк Ірина Миколаївна», що займається вирощуванням зернових, бобових та олійних культур. Вона є власницею будинку та земельної ділянки на вул. Святковій в Сокільниках та кількох земельних ділянок у Судовій Вишні.

Армен Коваль з січня 2025 року за результатами аукціону є орендарем земельної ділянки 0,7 га з озером у Судовій Вишні для рибогосподарських потреб.

Як вже повідомлялося, слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.