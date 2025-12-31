Чоловіку на 3 роки заборонили працювати з дітьми

Стрийський міськрайонний суд виніс вирок 43-річному мешканцю в Нового Роздолу, який домагався неповнолітньої пасербиці. Про це 31 грудня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що у 2019 та 2020 році вдома чоловік домагався названої доньки, якій на той час було лише 13 років. Коли вітчим домагався вдруге, дитина розповіла матері, яка і звернулася в поліцію.

43-річному мешканцю Нового Роздолу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 156 ККУ. У грудні 2025 року суд визнав його винним та призначив 5 років позбавлення волі. Окрім цього, йому заборонили на 3 роки обіймати посади, повʼязані з вихованням і навчанням дітей, та працювати з дітьми. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.