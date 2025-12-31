Фільм вийде у прокат 18 грудня 2026 року

Marvel Studios представила новий офіційний тизер фільму «Месники: Судний день», який вийде у прокат 18 грудня 2026 року.

Судячи з першого тизеру, у всесвіт Marvel повернеться Стівен Роджерс/Капітан Америка, якого зіграє Кріс Еванс. У другому тизері увагу зосередили на Крісі Гемсворті в образі Тора. Режисерами стрічки стали брати Ентоні та Джо Руссо.

Однією з найбільших новин стало повернення Роберта Дауні-молодшого, який раніше зіграв Тоні Старка/Залізну людину у 10 фільмах. Цього разу він зіграє культового лиходія Marvel – Віктора фон Дума.

У фільмі також знялися Ванесса Кірбі, Ентоні Макі, Себастіан Стен, Летиція Райт, Пол Радд, Вайатт Рассел, Девід Гарбор, Том Гіддлстон, Ченнінг Татум, Педро Паскаль та інші.