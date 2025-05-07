Marvel Studios оновила постери у своїх соціальних мережах, а в кінотеатрах США почали використовувати нову назву

Компанія Marvel за чотири дні після премʼєри офіційно перейменувала фільм «Громовержці» на «Нові Месники». 6 травня Marvel Studios оновила постери у своїх соціальних мережах, а в кінотеатрах США почали використовувати нову назву для продажу квитків.

Marvel обіграла заміну назви відео з прем’єри, на якому актори знімають назву «Громовержці» з банера, під яким було приховано «Нові Месники». Оновлену версію фільму вже рекламують на великих екранах та рекламних білбордах.

Формально Marvel і Disney не змінювали назву на «Громовержці: Нові Месники». Однак це рішення — частина великої маркетингової кампанії. Ребрендинг запустили на другому тижні прокату, коли стартовий ажіотаж спадає. У перші вихідні «Громовержці» зібрали 76 млн доларів у США, а загалом – 162 млн доларів – стільки ж, скільки становив бюджет виробництва. Тому зміною назви Marvel та Disney розраховують на підвищення інтересу до стрічки.