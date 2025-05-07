Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 100% мита на всі фільми, вироблені в іноземних країнах. Про це він повідомив на своїй платформі Truth Social та звинувативши інші країни у послабленні американської кіноіндустрії.

«Я уповноважую Міністерство торгівлі та Торгівельного представника США негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які фільми, що імпортуються до нашої країни та вироблені в іноземних країнах», – написав Дональд Трамп.

Він зазначив, що кіноіндустрія в Америці вмирає «дуже швидкою смертю». За його словами, цьому сприяють інші країни, які пропонують заохочення для американських кінематографістів та студій, аби нібито відвернути їх від США.

«Це узгодженні зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, окрім усього іншого, ще й меседжі та пропаганда. Ми знову хочемо фільми, зняті в Америці», – додав лідер США.

Додамо, що 10 квітня Китай оголосив про скорочення кількості американських фільмів, що демонструються в країні, як частину своєї відповіді на високі тарифи президента США Дональда Трампа.