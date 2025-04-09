Трамп втретє за кілька днів підняв тарифи для Китаю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив, що підвищує тарифи для Китаю до 125%. Водночас США запроваджують паузу на 90 днів до взаємних та 10-відсоткових тарифів для решти країн, повідомив Трамп у четвер, 9 квітня, у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент заявив, що через «брак поваги», який Китай показав перед світовими ринками, він підіймає тарифи на імпортні товари з країни з 84% до 125%. Підвищення тарифів, за його словами, запроваджується негайно.

«В якийсь момент, сподіваюся, у найближчому майбутньому, Китай зрозуміє, що дні обдирання США та інших країн більше не є тривалими чи прийнятними», – написав Трамп.

Водночас Дональд Трамп заявив, що дозволив 90-денну паузу в підвищенні тарифів та зниження мит на 10% для решти країн. Зазначається, що це стосується і тих держав, які не запроваджували відповіді на тарифи Трампа – втім, які саме країни не будуть сплачувати мита за підвищеними тарифами, Трамп не уточнив. Водночас для тих країн, які запроваджували дзеркальні мита проти США, Трамп погодив зниження мит на 10%.

Президент США повідомив, що понад 75 країн звернулися до США для обговорення питань щодо торгівлі та підвищення тарифів. Раніше, на пресконференції, Трамп заявив, що представники країн «цілують його в дупу», пропонуючи знизити мита.

Тарифи Трампа проти товарів світу

2 квітня Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари, які торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. До списку потрапили 140 країн, які торгують із США – втім, там немає Росії та Білорусі. Трамп пояснив це тим, що США «не торгують з ними», оскільки вони під санкціями. Втім, за даними Axios, США вже ж торгують з Росією більше, аніж із країнами Маврикій та Бруней, які потрапили до списку мит. Згодом Білий дім заявив, що це рішення пов'язане з тим, що зараз тривають перемовини щодо миру

Щодо низки країн, які «мають найбільш несправедливі торгівельні відносини» з США, Трамп анонсував запровадження значно вищих тарифів – зокрема, спочатку він оголосив про 34% для Китаю та 20% для Євросоюзу. Україна також потрапила до списку мит – на товари з країни працюватимуть базовий відсоток у 10% мит. Чи анулюються ці 10% через пом’якшення політики Трампа, наразі невідомо.

Взаємні тарифи набули чинності з 9 квітня 2025 року, а мінімальний базовий тариф усі країни почали платити з 5 квітня.

4 квітня Трамп заявив, що може розглянути зниження тарифів, якщо країни запропонують йому щось «феноменальне». Втім, вже за кілька днів американський президент відкинув будь-які скасування тарифів.

Внаслідок заяви Трампа про підвищення мит американський фондовий ринок обвалився, долар впав, а низка великих компаній втратили мільярди доларів. Статки втратив і соратник Трампа Ілон Маск, який, за даними The Washington Post, безрезультатно намагався переконати Трампа не запроваджувати тарифи. Маск втратив понад 130 млрд доларів, знизивши свої статки до 300 млрд доларів. Крім того, акції компанії Маска Tesla також стрімко падають – зокрема, через політику Маска та його підтримку праворадикальних настроїв.

На тарифи Трампа відреагувала низка країн, зокрема і Китай, який запровадив спочатку 34% мит на американські товари, а згодом, після чергового підняття тарифів – до 84% з 10 квітня. Також на мита Трампа відреагували в Євросоюзі та в Канаді – ЄС ухвалив мита на товари на суму в понад 21 млрд євро, а Канада запровадила 25% мит на всі авто з США.