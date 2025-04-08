Ілон Маск мав приватну розмову з Трампом, під час якої намагався переконати його скасувати мита

Американський бізнесмен, мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск приватно намагався переконати президента США Дональда Трампа скасувати тарифи щодо інших країн. Втім, Трамп не дослухався до свого радника, повідомило у вівторок, 8 квітня, The Washington Post із посиланням на анонімних чиновників, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, минулих вихідних, одразу після запровадження Трампом масштабних мит на всі імпортні товари, Ілон Маск особисто звернувся до американського президента щодо скасування тарифів. Критика жорстких мит раніше також лунала з боку Маска – мільярдер не підтримує позицію радника Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро, який допомагав тому готувати нові тарифи.

Втім, переговори не принесли бажаного результату, повідомили WP співрозмовники – вже 7 квітня Трамп заявив, що готовий запровадити 50-відсоткові мита проти Кита, а згодом повідомив, що не збирається скасовувати тарифи для будь-якої з країн. За даними видання, розбіжності Маска і Трампа стають все помітнішими.

Зокрема, після запровадження США мит на імпортні товари Ілон Маск заявив, що хотів би бачити «зону вільної торгівлі» між Європою та Сполученими Штатами. Маск також сказав, що хотів би більше свободи пересування для людей між країнами Європи та США.

Зазначимо, після запровадження тарифів американський фондовий ринок обвалився, долар впав на 1,5%, а низка великих компаній – зокрема й Ілона Маска – втратили мільярди доларів. Так, після запровадження тарифів Трампа Маск втратив понад 130 млрд доларів, знизивши свої статки до 300 млрд доларів. Крім того, акції компанії Маска Tesla також стрімко падають – зокрема, через політику Маска та його підтримку праворадикальних настроїв.

Тарифи США для світу – що відомо

2 квітня Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари, які торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. До списку потрапили 140 країн, які торгують із США – втім, там немає Росії та Білорусі. Трамп пояснив це тим, що США «не торгують з ними», оскільки вони під санкціями. Втім, за даними Axios, США вже ж торгують з Росією більше, аніж із країнами Маврикій та Бруней, які потрапили до списку мит. Згодом Білий дім заявив, що це рішення пов'язане з тим, що зараз тривають перемовини щодо миру

Щодо низки країн, які «мають найбільш несправедливі торгівельні відносини» з США, Трамп анонсував запровадження значно вищих тарифів – зокрема, 34% для Китаю та 20% для Євросоюзу. Україна також потрапила до списку мит – на товари з країни працюватимуть базовий відсоток у 10% мит. Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року, а мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

4 квітня Трамп заявив, що може розглянути зниження тарифів, якщо країни запропонують йому щось «феноменальне». Втім, вже за кілька днів американський президент відкинув будь-які скасування тарифів.

На запровадження додаткових мит відреагував Китай – країна запровадила 34% мит та оголосила про контроль над експортом до США середніх і важких рідкоземельних металів. Також на тарифи Трампа відреагували в Євросоюзі – наразі там розглядається можливість запровадити 25% мит на американський експорт у відповідь.