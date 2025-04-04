Також Китай регулюватиме експорт середніх та важких рідкоземельних металів

У п’ятницю, 4 квітня, міністерство фінансів Китаю повідомило про введення додаткових мит у розмірі 34% на всі американські імпортні товари. Таке рішення є відповіддю на запровадження 34% мит на китайські товари з боку США, передає Reuters.

Підвищені мита на американські товари введуть з 10 квітня 2025 року. Низка обмежень є контрзаходом до масштабних додаткових тарифів, які Дональд Трамп оголосив 3 квітня – тоді США зокрема запровадили 34% мит на китайські імпортні товари.

«Метою впровадження китайським урядом експортного контролю відповідних товарів відповідно до закону є кращий захист національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов’язань, таких як нерозповсюдження», – повідомили у китайському міністерстві.

Пекін також оголосив про контроль над експортом середніх і важких рідкоземельних металів, включаючи самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій, до Сполучених Штатів. Обмеження запроваджують з 4 квітня.

Крім того, Китай додав 11 американських організацій до списку «ненадійних організацій». Це дозволяє Пекіну запроваджувати штрафи проти іноземних компаній.

Тарифи США для світу – що відомо

2 квітня Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари, які торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. До списку потрапили 140 країн, які торгують із США – втім, там немає Росії та Білорусі. Трамп пояснив це тим, що США «не торгують з ними», оскільки вони під санкціями. Втім, за даними Axios, США вже ж торгують з Росією більше, аніж із країнами Маврикій та Бруней, які потрапили до списку мит.

Щодо низки країн, які «мають найбільш несправедливі торгівельні відносини» з США, Трамп анонсував запровадження значно вищих тарифів – зокрема, 34% для Китаю та 20% для Євросоюзу. Україна також потрапила до списку мит – на товари з країни працюватимуть базовий відсоток у 10% мит. Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року, а мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, в України є шанси домовитись на інші умови торгівлі. Вона зазначила, що мита від США для України – це складно, але не критично.

Внаслідок заяви Трампа про підвищення мит американський фондовий ринок обвалився, долар впав на 1,5%, а низка великих компаній втратили мільярди доларів. Втім, американський президент заявив, що радий зниженню процентних ставок та вірить, що турбулентність на фондових ринках врегулюється. 4 квітня Трамп заявив, що може розглянути зниження тарифів, якщо країни запропонують йому щось «феноменальне».