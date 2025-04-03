Трамп наклав взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%

Президент США Дональд Трамп оголосив у середу, 2 квітня, про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів.

«Це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності», – заявив президент.

Трамп наклав взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%, та 25% тариф на увесь імпорт автомобілів до США. За його словами, отримані гроші будуть спрямовані на зниження податків та погашення зовнішнього боргу.

@POTUS signs an Executive Order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world.



It's LIBERATION DAY in America! pic.twitter.com/p7UnfE617B — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2025

У списку – 140 країн, для близько 40 держав, які, за словами представників адміністрації Трампа, мають найбільш несправедливі торгівельні відносини з Вашингтоном, будуть діяти підвищені мита, зокрема:

Китай – 34%

Європейський союз – 20%

В'єтнам – 46%

Тайвань – 32%

Японія – 24%

Південна Корея – 25%

Таїланд – 36%

Швейцарія – 31%

Індонезія – 32%

Малайзія – 24%

Камбоджа – 49%

Велика Британія – 10%

Південна Африка – 30%

Бразилія – 10%

Бангладеш – 34%

Сінгапур – 10%

Ізраїль – 17%

Філіппіни – 17%

Чилі – 10%

Пакистан – 29%

Шрі-Ланка – 44%

Варто зазначити, що базовий тариф у 10% додаватиметься до тарифів, введених проти конкретних країн.

Перелік країн, щодо яких вводять мита

Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року, а мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня. Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів, на товари України буде діяти ставка в 10%. Тоді як Росії у списку немає. Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що вона не внесена до списку країн, тому що США не торгує з Москвою через санкції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у лютому підписав указ про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію, зокрема з ЄС.

У березня Євросоюз заявив, що запровадить відповідні мита на американські товари на загальну суму 26 млрд євро або ж 28 млрд доларів. Ця сума дорівнює сукупній вартості європейських товарів, на які поширюються нові мита США,