Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари
Тарифи торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів
Президент США Дональд Трамп оголосив у середу, 2 квітня, про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів.
«Це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності», – заявив президент.
Трамп наклав взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%, та 25% тариф на увесь імпорт автомобілів до США. За його словами, отримані гроші будуть спрямовані на зниження податків та погашення зовнішнього боргу.
@POTUS signs an Executive Order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world.— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2025
It's LIBERATION DAY in America! pic.twitter.com/p7UnfE617B
У списку – 140 країн, для близько 40 держав, які, за словами представників адміністрації Трампа, мають найбільш несправедливі торгівельні відносини з Вашингтоном, будуть діяти підвищені мита, зокрема:
- Китай – 34%
- Європейський союз – 20%
- В'єтнам – 46%
- Тайвань – 32%
- Японія – 24%
- Південна Корея – 25%
- Таїланд – 36%
- Швейцарія – 31%
- Індонезія – 32%
- Малайзія – 24%
- Камбоджа – 49%
- Велика Британія – 10%
- Південна Африка – 30%
- Бразилія – 10%
- Бангладеш – 34%
- Сінгапур – 10%
- Ізраїль – 17%
- Філіппіни – 17%
- Чилі – 10%
- Пакистан – 29%
- Шрі-Ланка – 44%
Варто зазначити, що базовий тариф у 10% додаватиметься до тарифів, введених проти конкретних країн.
Перелік країн, щодо яких вводять мита
Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року, а мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня. Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів, на товари України буде діяти ставка в 10%. Тоді як Росії у списку немає. Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що вона не внесена до списку країн, тому що США не торгує з Москвою через санкції.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у лютому підписав указ про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію, зокрема з ЄС.
У березня Євросоюз заявив, що запровадить відповідні мита на американські товари на загальну суму 26 млрд євро або ж 28 млрд доларів. Ця сума дорівнює сукупній вартості європейських товарів, на які поширюються нові мита США,