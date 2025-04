Президент США Дональд Трамп оголосив у середу, 2 квітня, про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів.

«Це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності», – заявив президент.

Трамп наклав взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%, та 25% тариф на увесь імпорт автомобілів до США. За його словами, отримані гроші будуть спрямовані на зниження податків та погашення зовнішнього боргу.

