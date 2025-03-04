Президент США Дональд Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв чинні мита на імпорт з Китаю – до 20%, повідомив Bloomberg. Раніше він звинуватив ці країни у потуранні нелегальній міграції та наркоторгівлі.

Дональд Трамп підписав виконавчий указ, згідно з яким з 4 березня запроваджуються 25% мита на імпорт із Канади та Мексики та збільшуються на 10% мита на товари з Китаю, повідомив Білий дім. Президент США обіцяв використовувати митні тарифи для стимулювання внутрішнього виробництва та оцінив їхню дію як ефективну економічну політику.

«Як Канада, так і Мексика допустили безпрецедентне вторгнення нелегального фентанілу, який вбиває американських громадян, а також вторгнення нелегальних іммігрантів у нашу країну», — заявила прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу в п'ятницю, 28 лютого. За даними Білого дому, Китай також не зробив жодних кроків для обмеження поставок фентанілу в США, повідомив «Голос Америки».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у відповідь Канада запроваджує 25% тарифи на імпорт із США на суму до 155 млрд доларів. «Після 30-денної паузи адміністрація Сполучених Штатів вирішила продовжити запровадження 25% тарифів на канадський експорт та 10% тарифів на канадську енергетику. Для цих дій немає жодного виправдання», – йдеться у його заяві, оприлюдненій 3 березня.

За словами Трюдо, Канада не залишить це необґрунтоване рішення без відповіді. Прем’єр також додав, що тарифи залишатимуться чинними до скасування торговельних заходів США.

Китай у відповідь на нові тарифи оголосив про підвищення з 10 березня на 10-15% імпортних зборів, що охоплюють низку американських сільськогосподарських і харчових продуктів, і встановив обмеження, зокрема експортні, для 25 американських компаній.

Очікується, що президент Мексики Клаудія Шейнбаум оголосить про свою відповідь під час ранкової пресконференції в Мехіко у вівторок, заявило міністерство економіки країни. Раніше вона відкинула «наклеп Білого дому про те, що мексиканський уряд має союзи зі злочинними організаціями, а також будь-які наміри втручатися в нашу територію».

Мексика, Китай і Канада є трьома найбільшими торговими партнерами США. Як зазначає СNN, одночасне встановлення мит для всіх трьох країн може призвести до стрімкого зростання цін для американських споживачів, особливо в той час, коли інфляція вже розпалюється.

Після відмови президента США Дональда Трампа відкласти запровадження імпортних мит американський індекс Dow Jones впав на 1,48%, S&P 500 – на 1,76%, Nasdaq – на 2,64%.

Значне падіння котирувань також продемонстрували акції Nvidia (-8,69%), Robinhood (-6,41%), Coinbase (-4,58%), Intel (-4,17%), General Motors (-3,56%), Chevron (-3,49%), Citigroup (-3,47%), U.S. Steel (-3,43%), Amazon (-3,42%), Exxon Mobil (-3,21%), Tesla (-2,84%), Goldman Sachs (-2,74%).

Крипторинок обвалився на 10%, знищивши всі цінові досягнення від оголошення Трампом створення крипторезерву США, повідомив «Фінклуб»

ФРС Атланти (один з 12-ти федеральних резервних банків США, що утворюють Федеральну резервну систему) передбачив, що ВВП США впаде на 2,83% у першому кварталі. Враховуючи, що протягом січня-лютого економіка зростала, в березні на США може очікувати економічний шок.

Окрім того, канадський долар і мексиканське песо у вівторок, 4 березня, впали до найнижчого рівня за місяць, повідомив Reuters.

Дональд Трамп також анонсував із 2 квітня обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції.