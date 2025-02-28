Нова назва кави «канадіано» у меню канадської кав'ярні

На тлі заяв Дональда Трампа кав’ярні Канади почали змінювати назву кави «американо» на «канадіано». Про це повідомив щотижневик The Washington Post. Нещодавно американський президент назвав Канаду 51-м штатом США і оголосив про введення мита на канадські товари у розмірі 25%.

Каву із назвою «американо» почали прибирати з меню канадських кафе у багатьох містах країни. Замість неї з’явилася кава із патріотичною назвою «канадіано». Власник кафе у Торонто Вільям Олівейра, у якому змінили назву напою, зазначив, що не хоче перетворювати кафе на місце політичної агітації, але наголосив на важливості підтримати свою країну.

«Добре відстоювати себе та нагадувати іншим, що ми не повинні дозволяти, щоб над нами знущалися», – цитує Washington Post власника кафе у Торонто Вільяма Олівейра.

Так само вчинили у кафе Kicking Horse в Інвермірі, що у провінції Британська Колумбія. Офіційне повідомлення про зміну назви кави адміністрація закладу опублікувала у своїх соцмережах та закликала інші кав’ярні долучатися до акції. Як зауважує The Washington Post, думки вдувачів щодо назви напою розділилися: частина підтримала патріотичне «канадіано», інші – стверджували, що це не відповідає історії напою. Кава під назвою «американо» виникла під час Другої світової війни, коли американські військові почали розбавляли італійську каву водою, щоб зробити її не такою міцною.

Нагадаємо, 2 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на імпорт із Канади та Мексики та 10% мита на товари з Китаю. Також Дональд Трамп заявив про встановлення 10% мита на імпорт канадської сирої нафти. Крім того, американський президент неодноразово заявляв, що Канада має стати 51-м штатом США.

Водночас прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна реагуватиме на дії США та запровадить у відповідь 25% мита на американські товари.