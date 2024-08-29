На зарезервованих столиках горить свічка, стоять кава і смаколики

У День пам’яті загиблих захисниць і захисників, 29 серпня, понад 20 кафе і ресторанів в Ужгороді долучилися до акції «Стіл Пам’яті», організованої уродженкою міста Марією Грабар. У закладах на весь день зарезервували один столик, щоб нагадати про військових, які могли б прийти у цей день на каву.

За інформацією сайту Zaholovok, до акції «Стіл Пам’яті» долучилися ужгородські кав’ярні, кондитерські та ресторани, зокрема «Karaoke-restobar SVOI», «Дикий Захід», ресторан «Грант», кав'ярня «PassiЖу на Швабській», «Colibri Cafe», гостинний двір «Чарда», «Кара Кава», крафтова кав’ярня «На Кошицькій», кондитерський дім «Valentin & Valentina Shtefanyo» та кафе-пекарня «Закарпатський пряник».

Про полеглих героїв відвідувачі закладу можуть дізнатися з інформаційних табличок

«Ми вшановуємо героїв та героїнь, які віддали життя за суверенітет, свободу й територіальну цілісність нашої країни. Цього дня ми зарезервували стіл на цілий день для найсміливіших серед нас. Памʼятаємо, завдяки кому ми сьогодні живемо та працюємо», – йдеться у дописі закладу «Дикий Захід» в Instagram.

На зарезервованих столиках горить свічка, стоять кава і смаколики. Більше про полеглих героїв відвідувачі закладу можуть дізнатися з інформаційних табличок. Окрім Ужгорода та інших українських міст, акцію «Стіл Пам’яті» підтримали кафе та ресторани у Великій Британії, Португалії, Чехії, Швеції та Польщі.

Додамо, що акцію «Стіл Пам’яті» ініціювала ужгородка Марія Грабар у пам’ять про коханого Іллю Грабара, який служив в 101-й окремій бригаді ТрО й загинув у бою за Україну. У 2023 році ідею Марії Грабар, якою вона поділилася у соцмережах, підтримали близько сотні закладів у Києві, Вінниці, Ужгороді та інших містах України.