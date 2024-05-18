Акція 18 травня 2024 року, яку організували родини військовополонених

У центрі Львова у суботу, 18 травня, відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Нагадати про українців, які досі в полоні, прийшли приблизно дві сотні людей. Акцію організувала спільнота родин оборонців «Азовсталі».

Одна з учасниць акції – військова медикиня Лариса Кулакова з Краматорська. Її син потрапив на війну, коли йому було 18 років й захищав Маріуполь.

«Син хотів воювати, бо у 2014 році вбили Степана Чубенка, який був його другом. Пішов служити, коли йому виповнилось 18 років, потрапив на вишкіл "Азову" й підписав з ними контракт. Я зараз тут, бо моя дитина другий рік перебуває в полоні. Мій син – це той хлопчик, який ніс їжу дітям в бункер "Азовсталі". Його позивний Асмодей. Він виходив з "Азовсталі" разом з усіма у травні 2022 року. Один раз був з ним зв'язок, коли він перебував в Оленівці. Син мені зателефонував, а після того все – жодної інформації. Червоний хрест мені підтвердив лише те, що син в полоні», – розповіла ZAXID.NET Лариса Кулакова.

Також вже два роки у полоні перебуває брат Аліси Шевченко, яка прийшла на акцію. Військовий захищав країну у лавах першого прикордонного загону гарнізону Маріуполь.

«Мій брат був в Маріуполі з першого дня повномасштабної війни. Після спецоперації "Азову" опинився на "Азовсталі" – тоді була евакуація прикордонників туди. Він вийшов з "Азовсталі" 17 травня 2022 року. Вчора було рівно два роки полону. Зв'язок зник після того, як їх вивезли з Оленівки, він пережив теракт. Зараз брат на території Росії. Я знаю, що вони в СІЗО не отримали жодного листа від рідних. Я знаю, в яких умовах їх утримують. Червоного хреста там не було, там просто знущання кожного дня», – сказала Аліса Шевченко.

Львів'янка Софія Медвідь розповідає, що виходити на акції – це нагадувати суспільству про військових, яких потрібно повернути додому.

«Я виходжу на акції у Львові та Києві. У мене, на щастя, немає рідних в полоні, але я вважаю, що це наш спосіб говорити тут за них і не дати світу забути, що вже два роки багато українців перебувають в полоні росіян. Це мій спосіб бути їхнім голосом», – каже Софія Медвідь.

Зазначимо, що оборона Маріуполя тривала 86 днів й дала можливість стримати ворога та забезпечити оборону країни на інших напрямках. Більшість захисників «Азовсталі» досі перебуває в полоні.

Нагадаємо, що рідні військовополонених регулярно організовують акції у Львові та інших містах України. Вони звертаються до влади та міжнародних організацій, які можуть впливати на обмін військовополоненими.