Зниклими безвісти вважаються майже 30 тис. громадян

В Україні станом на березень 2024 року майже 30 тис. людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили у середу, 20 березня, у прес-службі Офісу омбудсмена.

Про кількість зниклих безвісти українців повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець під час зустрічі з представниками Московського Механізму ОБСЄ. Люди вважаються зниклими безвісти за обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок російської агресії проти України.

«У цифру включені три категорії: діти, цивільні та військовополонені», – повідомили у прес-службі Офісу омбудсмена.

Водночас, за даними омбудсмена, реєстр зниклих безвісти досі наповнюється та перевіряється. Так, цифра зниклих українців може бути значно більшою.

Крім того, Росія утримує приблизно 1600 людей серед цивільних. За словами представника омбудсмена у системі органів сектору безпеки та оборони Олександра Кононенка, серед цивільних українців, яких утримують росіяни, є хворі та вразливі групи населення.

До слова, 19 березня Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% колишніх військовополонених вважалися зниклими безвісти. Це зумовлено тим, що Росія порушує норми міжнародного права та не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених.