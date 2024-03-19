Майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з російського полону, вважалися безвісти зниклими. Про це у вівторок, 19 березня, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі у Черкасах з родичами військовополонених та зниклих безвісти.

За його словами Росія порушуючи норми міжнародного права не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених. Саме тому, за словами Лубінця, процедура підтвердження їхнього статусу не відбувається в тому обсязі, в якому б хотілось.

«Водночас статус військовополоненого та особи, зниклої безвісти, на процес репатріації не впливає. Майже 40% тих, кого вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими», – заявив Лубінець.

За словами омбудсмана, для того, щоб пришвидшити обміни, Україна намагається залучити нові країни-посередники. На сьогодні до цього процесу публічно доєдналися Об’єднані Арабські Емірати, відзначив Лубінець.

Крім того, за словами Лубінця наприкінці 2023 року Україна вперше домовилася з Росією про взаємне відвідування військовополонених. Станом на зараз сторони процесу взаємно відвідали більше ніж 600 військовополонених.