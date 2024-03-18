Евакуйовані діти віком від трьох до дев'яти років

До України повернули ще три родини з тимчасово окупованих територій Запорізької та Донецької областей. Про це у понеділок, 18 березня, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Як розповів Дмитро Лубінець, одна із сімей разом із трирічним сином проживали в Енергодарі Запорізької області. Батьки працювали на ЗАЕС, але відмовилися співпрацювати з окупаційною владою. Через це росіяни почали притискати родину: проводили обшуки, погрожували, залякували, затримували, допитували та вчиняли фізичне насильство. Тому родина вирішила виїхати на підконтрольну Україні територію.

Ще одна родина – мама із восьмирічним сином, переховувалися у дідуся й бабусі. Дитина навчалася онлайн в українській школі, однак одного разу в будинок з обшуком прийшли росіяни.

«На щастя, у кімнату, де школяр займався і мав розкладені книжки українською мовою, росіяни не зайшли. Нині дитина в Україні та зможе здобувати освіту рідною мовою не ховаючись», – розповів Дмитро Лубінець.

Третю родину евакуювали із Донеччини. Дев’ятирічний хлопчик змушений був вивчатися російською. Однак за власним бажанням онлайн навчався в українській школі.

«Мамі школяра примусово пропонували відправити дитини “на відпочинок” у Татарстан. Однак жінка постійно писала відмови, адже знала про випадки, коли діти не поверталися з подібних відпочинків», – написав Дмитро Лубінець.

З родинами вже поспілкувалися правоохоронні органи для того, щоб встановити, які злочини вчиняли окупанти. Також усім повернутим запропонували безкоштовну психологічну та медичну допомогу. Дмитро Лубінець запевнив, що офіс омбудсмена із партнерами та іншими державними структурами опікуватиметься родинами, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку.