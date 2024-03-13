Одна із дівчат потребує роботи з психологом

До України з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернулись мати із чотирма дітьми віком від 7 до 12 років та 17-річний підліток. Про це у середу, 13 березня, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами Олександра Прокудіна, матір із чотирма дітьми довго не могла виїхати на підконтрольну Україні територію, але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що одна із дівчат потребує роботи з психологом, адже мама помітила, як дівчинка плаче уві сні.

«Мама дітей повідомила про те, як у їхньому населеному пункті ставилися до тих, хто відмовляється отримувати російські паспорти, як погрожують у випадку, коли діти відмовляються ходити у вже російську школу та як на очах дітей росіяни били їх батька», – розповів омбудсмен Дмитро Лубінець.

Оскільки діти в окупації не ходили до школи, благодійники подарували їм планшети, щоб надолужити навчальний процес.

Також до України самостійно повернувся 17-річний хлопець. Він відмовився отримувати російський паспорт та переховувався від окупаційної влади.

«Його могли б змусити вступати до збройних лав РФ. Тож, аби не брати до рук зброї та не воювати проти своїх, він ухвалив рішення – виїхати на підконтрольну Батьківщині територію», – зауважив Дмитро Лубінець.

Наразі всі діти перебувають у безпеці. Їм надають медичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу.

Олександр Прокудін також повідомив, що загалом від початку 2024 року на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонщини.

Нагадаємо, 20 лютого Україна повернула ще 11 дітей з окупації та території Росії. Наймолодшій дитині – два роки. Робота з повернення дітей відбувалася спільно з омбудсменом Дмитром Лубінцем. Українських дітей повернули у межах плану дій президента Bring Kids Back UA.