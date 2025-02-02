Американські тарифи залишатимуться чинними доти, доки Трамп не вирішить, що три країни вжили достатніх заходів для усунення претензій США

Президент США Дональд Трамп 1 лютого підписав три укази щодо запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Трамп пояснив, що у такий спосіб він намагається змусити ці країни боротися з нелегальною міграцією та наркотиками, що потрапляють до США. Про це в неділю, 2 лютого, пише газета The Washington Post.

Зазначається, що починаючи з 19:01 4 лютого американські імпортери сплачуватимуть новий 25% тариф на товари з Канади та Мексики й 10% тариф на імпорт із Китаю, що є доповненням до вже чинних мит у розмірі до 25%. Також США вводить 10% мито на енергетичні продукти, зокрема імпорт сирої нафти з Канади.

Якщо будь-яка з трьох країн відповість власними торгівельними заходами – як вони пообіцяли зробити в суботу – президент може підвищити ставку тарифів у відповідь, зауважує видання.

Дональд Трамп заявив, що китайські партії фентанілу потрапляють до США через Мексику і Канаду, оскільки ці дві країни не можуть належно охороняти свої кордони. Він розкритикував китайський уряд за невиконання своїх обіцянок щодо скорочення виробництва фентанілу і сказав, що керівна Комуністична партія Китаю «субсидувала та іншим чином заохочувала» компанії постачати фентаніл і пов'язані з ним речовини до Сполучених Штатів. Трамп також розкритикував двох найближчих союзників США – Канада і Мексику – за їхню роль у сприянні наркоторгівлі.

«Ми категорично відкидаємо наклеп Білого дому про те, що мексиканський уряд має альянси зі злочинними організаціями. Якщо такий альянс десь і існує, то це з виробниками зброї в США, які продають потужну зброю цим злочинним угрупованням», – написала президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на дії США і додала, що Мексика відповість санкціями.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна введе 25% тарифи на американський імпорт на суму 106 млрд доларів. За його словами, тарифи запровадять у дві хвилі: перша хвиля на 20 млрд доларів набуде чинності 4 лютого, а решта – через 21 день.

«Ми, безумовно, не прагнемо до ескалації. Але ми будемо захищати Канаду, канадців і канадські робочі місця», – сказав Трюдо.

Міністерство торгівлі Китаю засудило тарифи Трампа, заявивши, що вони підривають «нормальне економічне і торгівельне співробітництво» між США і Китаєм. Відомство запевнило, що оскаржить дії США у Світовій організації торгівлі та вживатиме контрзаходів «для твердого захисту власних прав та інтересів».

Американські тарифи залишатимуться чинними доти, доки президент не вирішить, що три країни вжили достатніх заходів для усунення претензій США.

Президент також призупинив дію мінімальних правил для цих трьох країн, які дозволяють безмитно ввозити в США невеликі пакунки вартістю менше ніж 800 доларів, що, за словами офіційних осіб, є ще одним шляхом потрапляння нелегальних наркотиків на американські вулиці.