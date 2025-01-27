США і Колумбія домовилися про «необмежений прийом» мігрантів

Увечері неділі, 26 січня, у Білому домі заявили, що Колумбія дозволила США транспортувати мігрантів, які нелегально потрапили до країни. Це сталося після того, як влада Колумбії відмовилась приймати два американські військово-транспортні літаки з депортованими зі США колумбійськими громадянами. У відповідь президент США Дональд Трамп наказав ввести мита на всі ввезені з Колумбії товари, повідомив телеканал CNN.

Пізно ввечері неділі прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США і Колумбія домовилися про «необмежений прийом» мігрантів з Колумбії й дозволять їх повернення в країну, «в тому числі на військових літаках США, без обмежень і затримок».

У заяві ішлося, що нові мита і фінансові санкції, які раніше наказав запровадити Трамп, будуть призупинені. Утім візові санкції проти колумбійських чиновників і більш суворі митні перевірки колумбійських громадян і вантажних суден залишаться в силі «до тих пір, поки перший літак з колумбійськими депортованими не буде успішно повернутий».

Міністр закордонних справ Колумбії Луїс Гільберто Мурільйо підтвердив, що депортаційні рейси з США відновилися.

Раніше повідомлялось, що посольство США в столиці Колумбії Боготі призупинило видачу віз у відповідь на відмову Колумбії приймати рейси з нелегальними мігрантами.

CNN зауважує, що у 2024 році з США до Колумбії було здійснено 124 депортаційні рейси, які погодили уряди обох країн.

Політика адміністрації Трампа щодо мігрантів

Ще до вступу на посаду президента США Дональд Трамп обіцяв своїм виборцям «закриття кордону у перший день» свого нового терміну.

20 січня під час промови після своєї інавгурації Трамп заявив, що встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні та розпочне процес депортації мігрантів, в також визнає картелі терористичними організаціями.

22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон. Він також наказав посилити південний кордон, розпорядившись відправити туди 1500 додаткових військовослужбовців.

Агентство Bloomberg повідомляло, що на перших етапах реалізації своєї політики щодо депортації, Дональд Трамп планує депортувати із США мільйон мігрантів. Зазначалося, що першими країну покинуть люди, що вони скоїли злочини або мають накази про депортацію після апеляцій або процесів надання притулку.

Також США тимчасово призупинили низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Під обмеження потрапила, зокрема, програма Uniting for Ukraine, завдяки якій українські біженці могли до двох років працювати в США без візи за умови наявності фінансового поручителя, який уже проживає в країні. Цією програмою станом на вересень 2023 року скористались понад 150 тис. українців.