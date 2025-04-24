Крістен Стюарт покаже свій перший фільм як режисерка

Каннський кінофестиваль, який відкриється 13 травня, додав до програми декілька фільмів. Після того, як 11 квітня була оголошена програма фестивалю, організатори оголосила про додаткових учасників.

До основного конкурсу додались ще дві картини, тепер за «Золоту пальмову гілку» змагатиметься 21 фільм. Також на честь П’єра Рішара фестиваль покаже його фільм L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme («Чоловік, який побачив ведмедя, який побачив чоловіка»)

П'єр Рішар є і режисером цієї комедії, і виконавцем головної ролі. На фестивалі відбудеться режисерський дебют відомої акторки Крісте Стюарт. Вона змагатиметься за нагороди «Особливого погляду» та за «Золоту камеру» (приз за найкращий дебют), зокрема, зі Скарлетт Йоганссон.

Отже, нові учасники 78-го Каннського кінофестивалю:

Основний конкурс

«Помри, моя любов», режисерка Лінн Ремзі. У фільмі знмались Дженіфер Лоуренс, Нік Нолте, Роберт Паттісон та Сіссі Спейсек.

«Мати та дитина», режисер Саїд Рустаї

Особливий погляд

«Люби мене ніжно», режисерка Анна Казенав Камбе

«Поет», режисер Сімон Меса Сото

«Сміх і ніж», режисер Педро Піньо

«Хронологія води», режисерка Крістен Стюарт (режисерський дебют акторки)

«Каннські прем’єри»

«Любов на випробуванні», режисер Коджі Фукада

«Кохання, що залишається», режисер Глінур Пальмасон (нова робота режисера «Землі бога»)

Magalhães, режисер Лав Діас, у головній ролі Гаель Гарсіа Берналь

Опівнічні покази

«Король-солнце», режисер Вінсент Мель Кардона

Honey Don't, режисер Ітан Коен, у головній ролі Маргарет Кволлі

Спецпокази