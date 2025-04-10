Організатори оголосили програму 78-го Каннського фестивалю, який пройде з 13 до 24 травня. В основному конкурсі будуть представлені 19 фільмів, зокрема ігровий фільм Сергія Лозниці «Два прокурори». Події фільму відбуваються у 1937 році в Брянську. «Це – український режисер, проте у фільмі не буде йтися про сучасну Україну, він розповідає про СРСР доби сталінізму», ‒ сказав арт-директор фестивалю Тьєррі Фрюмо.

Серед найочікуваніших прем’єр – «Фінікійська схема» Веса Андерсона, «Едінгтон» Арі Астера, «Молоді матері» братів Дарденн, «Звичайна подія» Джафара Панахі та інші картини. Також на фестивалі відбудеться режисерський дебют Скарлетт Йогансон «Елеонова Велика».

Актор з фільмів «Хороша погана дівчинка» та «Трикутник смутку» Гарріс Дікінсон представить фільм «Оборванець». Одну з ролей там зіграла українська акторка Карина Химчук, відома за фільмом «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової.

Фільмом-відкриттям фестивалю стане «Виїхати одного разу» Амелі Бонен.

Фільми основного конкурсу:

Джафар Панахі, «Звичайна подія» ( Un Simple Accident )

) Йоаким Трієр, «Сентиментальна цінність» (Sentimental Value)

Маша Шилінська, «Звук падіння» (Sound of Falling)

Тарік Салех, «Орли Республіки» (The Eagles of the Republic)

Келлі Райхардт, «Геній» (The Mastermind)

Домінік Молль, «Досьє 137» (Dossier 137)

Клебер Мендонса Фільо, «Таємний агент» (The Secret Agent)

Маріо Мартоне, «Свобода» (Fuori)

Сергій Лозниця, «Два прокурори»

Річард Лінклейтер, «Нова хвиля» (Nouvelle Vague)

Олівер Лаше, «Сірат» (Sirat)

Афсія Ерзі, «Остання» (La Petite Derniere)

Олівер Херманус, «Історія звуку» (The History of Sound)

Тіє Хаякава, «Ренуар» (Renoir)

Жюлія Дюкорно, «Альфа» (Alpha)

Брати Дарденн, «Молоді матері» ( Jeunes mères )

) Арі Астер, «Еддінгтон» (Eddington)

Вес Андерсон, «Фінікійська схема» (The Phoenician Scheme)

Карла Сімон, «Ромерія» (Romeria)

Програма «Особливий погляд»

«Тінь мого батька», Акінола Девіс молодший (My Father’s Shadow)

«Метеори», Юбер Шарюель (Meteors)

«Оборванець», Гарріс Дікінсон (Urchin)

«Невідома у Великої арки», Стефан Демустьє (L’inconnue de la Grande Arche)

«Елеонора Велика», Скарлетт Йоханссон (Eleanor the Great)

«Одного разу в Газі», Тарзан та Араб Насер (Once Upon a Time in Gaza)

«Орел чи решка?», Алессіо Ріго Де Ріджі та Маттео Дзоппіс (Heads or Tails?)

A Pale View of the Hills, Кей Ісікава

Pillion, Гаррі Лайтон

Aicha Can’t Fly Away, Моарад Мостафа

The Last One for the Road, Франческо Соссай

Homebound, Нірадж Гвайван

The Mysterious Gaze of the Flamingo, Дієго Сеспедес

Спецпокази

«Боно: Історії капітуляції», Ендрю Домінік

«Скажи їй, що я люблю її», Клод Міллер

«Марсель та пан Піньоль», Сільвен Шоме

Секція «Каннські прем'єри»

«Сплітсвіл», Майкл Анджело Ковіно

«Амрум», Фатіх Акін

«Коннемара», Алекс Лютс

«Зникнення Йозефа Менгеле», Кірілл Сєрєбрєнніков

«Хвиля», Себастьєн Лейло

«Оруелл», Рауль Пек

Опівнічні покази

«Сини неонової ночі», Джуно Мак

«Вихід 8», Генки Кавамура

«Долоуей», Ян Гозлан

Позаконкурсна програма