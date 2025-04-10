Нові Андерсон, Дарденни, Лозниця: вся програма Каннського фестивалю
Що покажуть на 78-му кінофестивалі0
Організатори оголосили програму 78-го Каннського фестивалю, який пройде з 13 до 24 травня. В основному конкурсі будуть представлені 19 фільмів, зокрема ігровий фільм Сергія Лозниці «Два прокурори». Події фільму відбуваються у 1937 році в Брянську. «Це – український режисер, проте у фільмі не буде йтися про сучасну Україну, він розповідає про СРСР доби сталінізму», ‒ сказав арт-директор фестивалю Тьєррі Фрюмо.
Серед найочікуваніших прем’єр – «Фінікійська схема» Веса Андерсона, «Едінгтон» Арі Астера, «Молоді матері» братів Дарденн, «Звичайна подія» Джафара Панахі та інші картини. Також на фестивалі відбудеться режисерський дебют Скарлетт Йогансон «Елеонова Велика».
Актор з фільмів «Хороша погана дівчинка» та «Трикутник смутку» Гарріс Дікінсон представить фільм «Оборванець». Одну з ролей там зіграла українська акторка Карина Химчук, відома за фільмом «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової.
Фільмом-відкриттям фестивалю стане «Виїхати одного разу» Амелі Бонен.
Фільми основного конкурсу:
- Джафар Панахі, «Звичайна подія» (Un Simple Accident)
- Йоаким Трієр, «Сентиментальна цінність» (Sentimental Value)
- Маша Шилінська, «Звук падіння» (Sound of Falling)
- Тарік Салех, «Орли Республіки» (The Eagles of the Republic)
- Келлі Райхардт, «Геній» (The Mastermind)
- Домінік Молль, «Досьє 137» (Dossier 137)
- Клебер Мендонса Фільо, «Таємний агент» (The Secret Agent)
- Маріо Мартоне, «Свобода» (Fuori)
- Сергій Лозниця, «Два прокурори»
- Річард Лінклейтер, «Нова хвиля» (Nouvelle Vague)
- Олівер Лаше, «Сірат» (Sirat)
- Афсія Ерзі, «Остання» (La Petite Derniere)
- Олівер Херманус, «Історія звуку» (The History of Sound)
- Тіє Хаякава, «Ренуар» (Renoir)
- Жюлія Дюкорно, «Альфа» (Alpha)
- Брати Дарденн, «Молоді матері» (Jeunes mères)
- Арі Астер, «Еддінгтон» (Eddington)
- Вес Андерсон, «Фінікійська схема» (The Phoenician Scheme)
- Карла Сімон, «Ромерія» (Romeria)
Програма «Особливий погляд»
- «Тінь мого батька», Акінола Девіс молодший (My Father’s Shadow)
- «Метеори», Юбер Шарюель (Meteors)
- «Оборванець», Гарріс Дікінсон (Urchin)
- «Невідома у Великої арки», Стефан Демустьє (L’inconnue de la Grande Arche)
- «Елеонора Велика», Скарлетт Йоханссон (Eleanor the Great)
- «Одного разу в Газі», Тарзан та Араб Насер (Once Upon a Time in Gaza)
- «Орел чи решка?», Алессіо Ріго Де Ріджі та Маттео Дзоппіс (Heads or Tails?)
- A Pale View of the Hills, Кей Ісікава
- Pillion, Гаррі Лайтон
- Aicha Can’t Fly Away, Моарад Мостафа
- The Last One for the Road, Франческо Соссай
- Homebound, Нірадж Гвайван
- The Mysterious Gaze of the Flamingo, Дієго Сеспедес
Спецпокази
- «Боно: Історії капітуляції», Ендрю Домінік
- «Скажи їй, що я люблю її», Клод Міллер
- «Марсель та пан Піньоль», Сільвен Шоме
Секція «Каннські прем'єри»
«Сплітсвіл», Майкл Анджело Ковіно
- «Амрум», Фатіх Акін
- «Коннемара», Алекс Лютс
- «Зникнення Йозефа Менгеле», Кірілл Сєрєбрєнніков
- «Хвиля», Себастьєн Лейло
- «Оруелл», Рауль Пек
Опівнічні покази
- «Сини неонової ночі», Джуно Мак
- «Вихід 8», Генки Кавамура
- «Долоуей», Ян Гозлан
Позаконкурсна програма
- «Місія нездійсненна: Фінальна розплата», Крістофер Маккуоррі
- «Пришестя майбутнього», Седрік Клапіш
- «Найбагатша жінка у світі», Тьєррі Кліфа
- «Конфіденційність», Ребекка Злотовський