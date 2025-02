Жюльєт Бінош є головю Європейської кіноакадемії

Французька акторка та голова Європейської кіноакадемії Жюльєт Бінош стане головою журі основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю. Це відбудеться рівно через 40 років після її першої появи на набережній Круазет.

«Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися цими моментами життя з членами журі та публікою. У 1985 році я вперше піднялася червоними сходами з ентузіазмом та невпевненістю молодої актриси. Я ніколи не могла уявити, що через 40 років опинюся у цій почесній ролі голови журі. Я відчуваю гордість, відповідальність та абсолютну необхідність смирення», – прокоментувала Бінош.

Фільмографія 60-річної Жюльєт Бінош налічує приблизно 70 фільмів. Перша велика роль була у фільмі «Побачення» Андре Тешіне, який і був представлений на Круазет у 1985 році. «Я народилася на Каннському кінофестивалі», — часто говорить Бінош.

Її найвідомішими роботами є фільми «Англійський пацієнт», «Шоколад», «Коханці з Нового мосту», «Камілла Клодель 1915» тощо. У 2023 році вийшов фільм із нею у головній ролі «Смак пристрасті», а також нещодавно вийшов серіал The New Look, де вона грає Коко Шанель.

Чотири десятиліття перетворили її на міжнародну зірку. Вона знімалась у таких видатних режисерів як Міхаель Ганеке (Австрія), Девід Кроненберг, Абель Феррара (США), Олів’є Ассаяс, Леос Каракс, Клер Дені (Франція), Амос Гітай (Ізраїль), Наомі Кавасе, Хірокадзу Коре-еда (Японія), Кшиштоф Кесьльовський (Польща), Хоу Сяо-сянь (Тайвань) тощо.

Фільм іранця Аббаса Кіаростамі «Копія вірна» приніс їй нагороду Каннського фестивалю у 2010 році. Бінош є володаркою таких нагород як («Оскар», BAFTA, «Сезар», нагороди за найкращу жіночу роль у Берліні та Венеції тощо. У 2028 році Бінош очолювала журі Берлінського фестивалю.



78-й Каннський фестиваль відбудеться з 13 по 24 травня.