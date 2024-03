Жульєтт Бінош є володаркою майже усіх відомих нагород

Французька актриса Жульєтт Бінош замінить Аґнєшку Голланд на посаді президентки Європейської кіноакадемії. Її було обрано після того, як чинна президентка, польська режисерка Аґнєшка Голланд, вирішила піти у відставку у 2024 році. Про це повідомила прес-служба кіноакадемії.

Жульєт Бінош, активна членкиня Європейської кіноакадемії протягом багатьох років, підтвердила, що готова взяти на себе цю роль. Формально це станеться з 1 травня 2024 року після того, як більшість із 4600 членів Європейської кіноакадемії проголосують за таке ішення до кінця квітня 2024 року.

Європейська кіноакадемія (European Film Academy, EFA) була заснована 1988 року в Берліні з ініціативи європейських кінорежисерів для пропагування європейського кінематографа у світі. Її першим президентом був Інгмар Бергман. Вім Вендерс змінив його в 1996 році та працював до 2020 року, а потім Голландія стала першою жінкою, яка очолила академію.

Аґнєшка Голланд (фото Катерини Сліпченко)

Вона повідомила про своє рішення залишити свою посаду, висловивши бажання повністю присвятити свій час зйомці фільмів. У заяві, надісланій усім членам академії в 52 європейських країнах, голова правління Майк Дауні та генеральний директор академії Маттейс Ваутер Кнол повідомили: «Ми хочемо вшанувати бажання Аґнєшки Голланд і повністю розуміємо, що обов’язки, окрім створення фільмів, якими б надихаючими та важливими вони не були, можуть іноді стоять на заваді мистецтва. Таке рішення також змушує нас усвідомити, наскільки ми вдячні Аґнєшці Голланд».

Всесвітньо відома польська режисерка та сценаристка згяла такі фільми як «Європа, Європа», «Слід», «Ціна правди», «У темряві». Її картина «Зелений кордон виходить у прокат 21 березня. Зараз Голланд працює над біографічним фільмом про Кафку «Франц».

Жульєтт Бінош (фото Катерини Сліпченко)

60-річна Жульєт Бінош – актриса та художниця, володарка премій «Оскар», BAFTA, премії Європейської кіноакадемії, «Золотого глобуса», «Золотої пальмової гілки» тощо. Її найвідомішими роботами є фільми «Англійський пацієнт», «Шоколад», «Коханці з Нового мосту», «Камілла Клодель 1915» тощо. Нещодавно в прокаті побував фільм із нею у головній ролі «Смак пристрасті», а також вийшов серіал The New Look, де вона грає Коко Шанель.