Валері Махаффей зіграла Альму Годж у третьому сезоні телесеріалу «Відчайдушні домогосподарки»

У віці 71-року померла американська актриса, лауреатка премії «Еммі» Валері Махаффей, відома глядачам за роллю у популярному серіалі 2000-х «Відчайдушні домогосподарки». Про це повідомляє Variety.

Її чоловік, Джозеф Келл, повідомив, що Валері Махаффей померла 30 травня в Лос-Анджелесі після боротьби з раком.

Валері Махаффей народилася у 1953 році в Індонезії. У 16 років родина переїхала США, в штат Техас, де пізніше вона дебютувала на Бродвеї в мюзиклі «Rex». У 1992 році вона отримала премію «Еммі» за роль комедійної акторки другого плану, зігравши Єву у драматичній комедії «Північна сторона» каналу CBS.

Також вона запамʼяталась глядачам за роллю Альми Годж у третьому сезоні популярного телесеріалу «Відчайдушні домогосподарки». Вона грала першу дружину Орсона – другого чоловіка головної героїні Брі Ван Де Камп.

Коротка фільмографія Валері Махаффей