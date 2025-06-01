Померла акторка «Відчайдушних домогосподарок» Валері Махаффей
71-річна акторка хворіла на рак
У віці 71-року померла американська актриса, лауреатка премії «Еммі» Валері Махаффей, відома глядачам за роллю у популярному серіалі 2000-х «Відчайдушні домогосподарки». Про це повідомляє Variety.
Її чоловік, Джозеф Келл, повідомив, що Валері Махаффей померла 30 травня в Лос-Анджелесі після боротьби з раком.
Валері Махаффей народилася у 1953 році в Індонезії. У 16 років родина переїхала США, в штат Техас, де пізніше вона дебютувала на Бродвеї в мюзиклі «Rex». У 1992 році вона отримала премію «Еммі» за роль комедійної акторки другого плану, зігравши Єву у драматичній комедії «Північна сторона» каналу CBS.
Також вона запамʼяталась глядачам за роллю Альми Годж у третьому сезоні популярного телесеріалу «Відчайдушні домогосподарки». Вона грала першу дружину Орсона – другого чоловіка головної героїні Брі Ван Де Камп.
Коротка фільмографія Валері Махаффей
- «Лікарі» (1979-1981);
- «Доблесні жінки» (1986);
- «Фресно» (1986);
- «Північна сторона» (1990-1995);
- «Силовладці» (1992-1993);
- «Швидка допомога» (1999);
- «Пекар» (2003);
- Відчайдушні домогосподарки (2006-2007);
- «Шоутайм» (2009);
- «Непомітне зникнення» (2020);
- «Велике небо» (2021);
- «Ехо 3» (2023).