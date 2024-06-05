Попри те, що з 2000-х минуло не так багато часу, підхід до виробництва серіалів змінився. Проте вже тоді були чудові зразки, які по суті зробили революцію на телебаченні та які цікаво дивитись і через 10, і через 20 років.

«Секс у великому місті»

«Секс у великому місті» – революційний на момент виходу серіал перевернув життя не одного покоління. Історія кохання чотирьох подруг, що мешкають на Мангеттені, зняті дотепно та без обмежень. Навіть сьогодні його можна переглядати з інтересом, хоча, звісно, після «Ейфорії» та «Статевого виховання» революційним його вже важко назвати. Тож не дивно, що ані повнометражні фільми, ані продовження 2020-х уже не мали такого успіху.

«Відчайдушні домогосподарки»

У заможному передмісті на вулиці Вістерія-Лейн мирно та щасливо живуть п'ять подруг, поки одна з них не кінчає життя самогубством. Все шоковане, але життя триває навіть на тлі різноманітних скелетів у шафі, які потихеньку виходять на світ. «Відчайдушні домогосподарки» поміщають класичні жіночі типажі у гротескне пекло передмість, де начебто знаєш все про своїх сусідів, а насправді – нічого. Найпростіші історії у невибагливо антуражі насправді дуже дотепні та психологічно точні.

«Пуститись берега»

Що буває, коли наркобізнесом займається учитель хімії? Дізнавшись, що у нього рак, він, щоб забезпечити родину, будує лабораторію з виробництва метамфетаміну. Все, що по телевізору зазвичай показують умовними штрихами – виробничий цикл нарколабораторії, знищення людей та доказів тощо – тут розкрито у максимальних подробицях, у яких навіть скрупульозні хіміки не можуть знайти вад. За ефектною фактурою стоїть, втім, вічна трагедія: що буває, коли хороша людина на власний вибір котиться у пекло.

«Божевільні»



Будні рекламної агенції у Нью-Йорку 1950–1960-х. На тлі боротьби за права жінок, темношкірих, вбивства Кеннеді та війни у В'єтнамі самовдоволені чоловіки вигадують слогани для рекламних кампаній сигарет, бюстгальтерів та автомобілів. Бездоганну хроніку покоління з чудовими акторськими роботами можна переглядати безліч разів.

«Доктор Хаус»

Геніальний лікар-діагност і не дуже приємна людина Грегорі Хаус (на головному фото) вісім років бореться з начальством, пацієнтами, підлеглими, хворою ногою та власною меланхолією. Періодично він вчиняє дрібні та великі правопорушення, проте не втрачає поваги колег. Доктор Хаус став чи не найкращою роллю британського актора Г’ю Лорі.