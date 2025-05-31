Телеканал СТБ завершив кастинг дівчат для нового сеозону популярного шоу «Холостяк». Цієї осені головним холостяком країни стане відомий актор Тарас Цимбалюк. 35-річний актор добре знаний глядачам за ролями Карпа у серіалі «Спіймати Кайдаша» та Івана Чорноуса в історичній драмі «Чорний Ворон».

Однак у доробку Тараса Цимбалюка понад два десятки фільмів та серіалів. ZAXID.NET пропонує добірку тих, які точно варто переглянути, аби ближче познайомитись із творчістю актора.

«Спіймати Кайдаша»

Український 12-серійний телесеріал 2020 року режисерки та продюсерки Наталки Ворожбит. В основі серіалу – повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Тарс Цимбалюк грає харизматичного старшого сина родини Кайдашів – Карпа, а його романтична лінія з Мотрею (Антоніна Хижняк) стала улюбленою серед глядачів.

«Чорний Ворон»

Художній фільм, знятий за однойменним романом-бестселером відомого українського письменника Василя Шкляра. Сюжет фільму розгортається навколо однієї з найдраматичніших і маловідомих сторінок української історії – боротьби українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади в 1920-х роках. Тарас Цимбалюк виконує головну роль Івана «Чорного Ворона» Чорноуса – холодноярського отамана, який організовує боротьбу проти більшовиків-окупантів, які вже заполонили Україну й запроваджують у ній радянський лад.

«Кава з кардамоном»

Історична драма, події якої розгортаються у Львові XIX століття, знята за романом української письменниці Наталії Гурницької. Тарас Цимбалюк з’являється у ролі семінариста Андрія – брата головної героїні Анни (Олена Лавренюк). Загалом сюжет розгортається навколо історії забороненого кохання українки та польського шляхтича. Їхні стосунки – нечуваний для XIX століття вчинок, набули розголосу, тому головні герої зіткнулися з осудом.

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«Зв’язок»

Телекомедія про життя простих українців під час повномасштабної війни. Герой Тараса Цимбалюка – Олег, доброволець без військового досвіду, який служить у ЗСУ та через відеозв’язок спілкується із родиною в Україні та за кордоном. У цьому ж серіалі грає давня партнерка Цимбалюка – Антоніна Хижняк, щоправда цього разу вони є серіальними братом і сестрою.

«Кріпосна»

Популярний драматичний історичний телесеріал про життя української кріпачки Катерини, яка бореться за свободу у XIX столітті у Ніжині. Тарасу Цимбалюку дісталась роль коваля Назара, який спершу постає закритим і справедливим героєм, а вже через два сезони стає вільним, свідомим і готовим до нових почуттів. У третьому сезоні Назар одружується із героїнею Орисею та створює нею сім’ю.

«Коли ти вийдеш заміж?»

Комедія 2024 року, в якій Тарас Цимбалюк грає харизматичного брата головної героїні Ксенії (Наталка Денисенко). Він таємно закоханий в її університетську подругу Лауру (Антоніна Хижняк), а бажання сподобатись їй приводить героя Цимбалюка до Хорватії і роботи на таємні розвідстурктури.

«Песики»

Українська комедія 2025 року із Лесею Нікітюк у головній ролі Яни – кар’єристки, яка випадково накладає на себе закляття: всі чоловіки, з якими вона кохається, перетворюються на собак. Одного з таких чоловіків грає Тарас Цимбалюк. У фільмі його персонажа також звати Тарас.