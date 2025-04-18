35-річний Тарас Цимбалюк відомий за роллю Карпа у серіалі «Спіймати Кайдаша»

Героєм нового сезону шоу «Холостяк» телеканалу «СТБ» став популярний український актор Тарас Цимбалюк. Про це у п’ятницю, 18 квітня, повідомила пресслужба телеканалу, оголосивши кастинг дівчат для участі в шоу.

«Ми отримували сотні повідомлень від жінок із проханнями, аби це був саме він. У свої 35 Тарас має багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. За його брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віри в любов і знає, чого прагне у стосунках», – ідеться у повідомленні телеканалу «СТБ».

Охочих взяти участь у шоу закликали заповнювати анкети на сайті каналу.

35-річний Тарас Цимбалюк родом із Корсунь-Шевченківського Черкаської області. Актор театру, кіно та телебачення. Він здобув найбільшу популярність серед глядачів після ролі Карпа у серіалі Наталки Ворожбит «Спіймати Кайдаша». У 2018-2019 році він зіграв головну роль у історичному фільмі «Чорний ворон».

У останні роки він активно знімається в українських серіалах, серед яких «Кріпосна» (2019-2021), «Кава з кардамоном» (2021), Жіночий лікар (2023), «Встигнути до 30» (2023), «Зв’язок» (2024) та інші.

Актор був двічі одружений. Із 2022 року він зустрічався з бізнесвумен Світланою Готочкіною. Про розрив пара досі офіційно не повідомляла.

Нагадаємо, у попередньому сезоні «Холостяк 13» героєм шоу був ветеран Олександр («Терен») Будько. Переможницею шоу стала харків’янка Інна Бєлєнь, однак за кілька місяців після фіналу шоу пара оголосила про розрив.