Олександр «Терен» Будько та Інна Бєлєнь, яка перемогла у шоу «Холостяк-13»

Волонтерка та перекладачка з німецької, 28-річна Інна Бєлєнь, перемогла у шоу «Холостяк-13» на телеканалі СТБ. Фінальний епізод «Холостяка-13», де 28-річний ветеран та письменник Олександр «Терен» Будько обрав переможницю, вийшов в ефір у п'ятницю, 27 грудня.

Переможниця Інна Бєлєнь з Харкова з 20 років мешкала у Німеччині, де працювала управляючою рестораном, займалась інвестиціями, працювала в міністерстві освіти Німеччини. З початком повномасштабної війни стала волонтеркою й привозила з Європи в Україну для ЗСУ автомобілі, рації, тепловізори та генератори. На сайті телеканалу СТБ йдеться, що Інна пройшла підготовку в спецпідрозділі ГУР МО України «Кракен».

Також у фіналі шоу була 24-річна Анастасія Юзьвяк зі Збаража Тернопільської області. Дівчина займається езотерикою й викладає кундаліні йогу. До участі в проєкті Анастасія мешкала в Лондоні, де вивчала піар і комунікації в університеті Ріджентс.

Інна Бєлєнь та Анастасія Юзьвяк. Фото з соцмереж телеканалу СТБ

Додамо, що за крок до фіналу «Холостяка-13» шоу залишила 20-річна Юстина Багай з Бродів, що на Львівщині. До участі в шоу дівчина навчалася у Ягеллонському університеті Кракова.

Нагадаємо, що телеканал СТБ вперше до початку кастингу повідомив ім'я головного героя програми. Це сталося 13 травня, у день народження Олександра «Терена». За його словами, таким чином він прагне формувати національну культуру, дружню до ветеранів і ветеранок. Військовий народився у Рівному, зараз мешкає у Києві. «Терен» брав участь у подіях Революції Гідності, а на початку повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до батальйону «Карпатська Січ», де був командиром взводу. Він брав участь у боях на Київщині та Харківщині. Під час боїв у селі Дмитрівка Харківської області Олександр отримав важкі поранення, внаслідок яких йому ампутували дві ноги.

Через три місяці після поранень військовий отримав протези ніг у США. У вересні 2023 року «Терен» взяв участь в «Іграх Нескорених-2023» й став бронзовим призером з плавання на 50 метрів вільним стилем. Крім цього, він навчався у школі публіцистики «Голос війни», був учасником проєкту «Ветерани різні. Перемога одна», брав участь у балетному перформансі команди «United Ukrainian Ballet» у Каліфорнії.

Ветеран описав свій бойовий досвід у книзі «Історія впертого чоловіка», яку презентував восени 2023 року. Також він створив цикл програм «Відвал ніг, або All інклюзив» на YouTube, в яких перевіряв на доступність інфраструктуру різних українських міст. ZAXID.NET у травні 2024 року розповідав, що ветеран через відсутність пандуса не зміг потрапити до «Львівської майстерні шоколаду» у Луцьку. Після скандалу адміністрація закладу обіцяла встановити пандус.

У листопаді 2024 року у Нью-Йорку презентували фільм «Перший ряд» про український балет в еміграції. Продюсеркою стрічки стала 59-річна акторка Сара Джессіка Паркер, головну роль зіграв Олександр «Терен». Під час презентації фільму ветеран тримав за руку 30-річну кінорежисерку Міріам Гуттманн.