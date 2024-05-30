Заїхати в «Львівську майстерню шоколаду» Олександру Терену допомогли працівниця закладу та перехожі

Мережа кондитерських «Львівська майстерня шоколаду» відреагувала на інцидент із ветераном з інвалідністю Олександром «Тереном» Будьком у Луцьку. У закладі не було пандусу для заїзду людей на візках, а директорка закладу відмовилась пояснити, в який спосіб люди з інвалідністю можуть потрапити всередину приміщення. Після розголосу адміністрація кав’ярні пообіцяла облаштувати пандус у Луцьку, а також закликала допомогти перевірити всі заклади мережі на доступність.

Олександр «Терен» Будько на своєму YouTube-каналі запустив проект «Відвал ніг або All інклюзив», у межах якого він разом зі знаменитостями перевіряє українські міста на доступність для маломобільних людей. У випуску, що вийшов у ефір 28 травня, Олександр Терен разом зі співаком Дмитром Монатіком перевіряли Луцьк. Під час такої перевірки чоловіки на візках намагалися потрапити у «Львівську майстерню шоколаду», що на просп. Волі, 15 у центрі міста. На вході в приміщення не було пандуса, натомість були лише дві сходинки. Після кількох невдалих спроб потрапити всередину до ведучих вийшла працівниця закладу, яка разом із перехожими допомогла перевезти візок через сходинки.

Всередині заклад також виявився не надто пристосованим для потреб маломобільних – на вході була ще одна сходинка, а туалет – завузьким для проїзду візка. Після перевірки закладу Олександр Терен зателефонував до власниці закладу і попросив пояснити недоліки, які роблять Львівську майстерню шоколаду» важкодоступною для маломобільних. Власниця просила говорити коротко і по-суті та пояснила, що вона перебуває за кордоном.

«Я зробила доступ, людям доступно. Я оплачую податки, люди працюють. Я перепрошую, але я втрачаю час і на вас, і на себе. Люди приходять, люди обслужені, у людей все добре», – відповіла власниця.

Вона додала, що якщо хтось хоче заїхати в приміщення на візку – вона виносить трап, хоча співробітники кав’ярні цієї послуги не запропонували. Потім вона попросила ветерана зателефонувати у зручний для неї час.

30 травня на цей інцидент відреагувала «Львівська майстерня шоколаду». Від імені компанії-власника франшизи адміністрація перепросила за випадок у франчайзинговому закладі в Луцьку та назвала спілкування представників луцької майстерні шоколаду некоректним.

«Нам прикро бачити некоректне спілкування зі сторони представниці закладу, чиї коментарі категорично не відповідають позиції компанії. Розуміючи гостроту ситуації, ми зв'язалися із автором програми “Відвал ніг або All інклюзив”, Олександром Тереном, аби прояснити нашу позицію та прокомунікували стосовно неї у коментарях», – ідеться в повідомленні закладу у Facebook.

У компанії додали, що провели бесіду з франчайзі-партнеркою у Луцьку щодо неприпустимості такої комунікації та закликали її вийти в публічний простір із поясненням ситуації. 29 травня франчайзі замовив мобільний пандус, який буде доступний у закладі до кінця червня.

Також мережа планує провести внутрішній аудит і закликала відвідувачів інспектувати заклади на безбарʼєрність та надсилати результати на пошту tell_us@chocolate.lviv.ua.

Додамо, що Олександр Будько (позивний «Терен») на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у батальйон «Карпатська Січ». Під час боїв на Харківщині у 2022 році він отримав важке поранення, втративши обидві ноги – Олександр проходив реабілітацію в США та заново вчився ходити уже на протезах. Після поранення він активно розвиток програм та можливостей для людей з інклюзією, а також представляє в цьому напрямку Україну за кордоном.