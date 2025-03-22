«Спіймати Кайдаша» – 5 років: архівні фото зі зйомок
Актори поділилися ностальгійними фото0
Пʼять років тому на екрани вийшов український серіал «Спіймати Кайдаша», який зняли за сюжетом повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сімʼя» та адаптували під сучасні реалії.
Сценаристкою та виконавчою продюсеркою 12-серійного серіалу стала Наталка Ворожбит, а головні ролі виконали популярні українські актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк та інші. Серіал викликав шалений успіх у глядачів, однак автори не стали продовжувати його на другий сезон.
Ностальгуючи за проєктом, актори діляться архівними фото зі зйомок «Спіймати Кайдаша», ZAXID.NET їх публікує.
«Знайшли архівну фотку і згадали, що сьогодні рівно 5 років як Кайдаші вийшли в ефір. Аямать…», – підписала фото в Instagram Антоніна Хижняк.
Зліва на право Тарас Цимбалюк (Карпо), Григорій Бакланов (Лаврін) та Антоніна Хижняк (Мотря)
На першому колажі акторки Дарина Федина (Мелашка) та Юлія Врублевська (Танька), на другому – Григорій Бакланов (Лаврін) і Тарас Цимбалюк (Карпо)
Сімʼя Кайдашів у день весілля Карпа і Мотрі
Актори Тарас Цимбалюк (Карпо) та Ірина Мак (Маруся Кайдашиха)
Актори серіалу за кадром
Актори Тарас Цимбалюк (Карпо) та Ірина Мак (Маруся Кайдашиха)
Сценаристка Наталка Ворожбит у ролі матері Мелашки
За кадром весілля Карпа та Мотрі
Зліва на право Григорій Бакланов (Лаврін), Тарас Цимбалюк (Карпо), Антоніна Хижняк (Мотря) та Ірина Мак (Маруся Кайдашиха)