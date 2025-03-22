Пʼять років тому на екрани вийшов український серіал «Спіймати Кайдаша», який зняли за сюжетом повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сімʼя» та адаптували під сучасні реалії.

Сценаристкою та виконавчою продюсеркою 12-серійного серіалу стала Наталка Ворожбит, а головні ролі виконали популярні українські актори Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк та інші. Серіал викликав шалений успіх у глядачів, однак автори не стали продовжувати його на другий сезон.

Ностальгуючи за проєктом, актори діляться архівними фото зі зйомок «Спіймати Кайдаша», ZAXID.NET їх публікує.

«Знайшли архівну фотку і згадали, що сьогодні рівно 5 років як Кайдаші вийшли в ефір. Аямать…», – підписала фото в Instagram Антоніна Хижняк.

Зліва на право Тарас Цимбалюк (Карпо), Григорій Бакланов (Лаврін) та Антоніна Хижняк (Мотря)

На першому колажі акторки Дарина Федина (Мелашка) та Юлія Врублевська (Танька), на другому – Григорій Бакланов (Лаврін) і Тарас Цимбалюк (Карпо)

Сімʼя Кайдашів у день весілля Карпа і Мотрі

Актори Тарас Цимбалюк (Карпо) та Ірина Мак (Маруся Кайдашиха)

Актори серіалу за кадром

Актори Тарас Цимбалюк (Карпо) та Ірина Мак (Маруся Кайдашиха)

Сценаристка Наталка Ворожбит у ролі матері Мелашки

За кадром весілля Карпа та Мотрі

Зліва на право Григорій Бакланов (Лаврін), Тарас Цимбалюк (Карпо), Антоніна Хижняк (Мотря) та Ірина Мак (Маруся Кайдашиха)