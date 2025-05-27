У 90-х жанр популярного фентезі набув особливого розквіту, а режисери змагалися за найкращу графіку, зображаючи казкових стврорінь. Однак через шалену популярність культових фільмів початку 2000-х, як-от про Гаррі Поттера та «Володаря перснів», для нового покоління фентезі 90-х стали забутими.

ZAXID.NET пропонує пригадати популярне казкове фентезі 90-х, насичені особливою атмосферою, дивними спецефектами та оригінальними сюжетами.

«Десяте королівство» (2000)

Мінісеріал про нью-йоркську офіціантку, яка потрапляє у казковий світ. Разом із батьком та казковими спутниками вона намагається розгадати загадку своєї матері. Ці пошуки призводять до несподіваних сюжетних поворотів та любовної лінії дівчини із вовком-перевернем.

«Джош Кірбі… Воїн часу!» (1995-1996)

Серія фільмів, головним героєм яких є підліток Джош Кірбі, який подорожує в часі в компанії вченого з майбутнього та інопланетянки, щоб завадити злому доктору Зотропу розшукати частини пристрою, здатного знищити всесвіт. Цей пристрій винайшли люди XXV століття, однак, усвідомлюючи ризики, чоловік на ім'я Ірвін 1138 розділяє пристрій на шість частин і розкидає їх у часі.

«Доблесні воїни» (1997)

Фантастичний фільм про хлопчика Раяна, який відкриває для себе паралельний всесвіт Дао, населений антропоморфними кенгуру. Ці істоти, відомі як Воїни Чесноти. Вони є охоронцями Дао і володіють потужними бойовими мистецтвами, заснованими на п'яти стихіях. Раян дізнається, що злий воєначальник Комодо прагне експлуатувати ресурси Дао і поневолити його мешканців. Толму Раян вирушає на пошуки, щоб зупинити Комодо і врятувати Тао. По дорозі він отримує цінні уроки про мужність, дружбу та справжнє значення чеснот.

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«Таємниця острова Роан-Ініш» (1994)

Після смерті матері десятирічна дівчинка Фіона вирушає до Ірландії до своїх бабусі та дідуся.Вони розповідають їй легенду про тюленів-людей. Коли вони виходять із води і скидають шерсть, під нею виявляється людська шкіра. Саме такою була її мати. Вона вийшла з води, познайомилась із її батьком. Фіона дізнається, що кількома роками раніше її брата Джемі змило в морі просто в колисці. Але дідусь та бабуся вважають, що його могли врятувати тюлені. Незабаром Фіона помічає на віддаленому острові маленького хлопчика.

«Нескінченна історія ІІІ» (1984-1994)

Трилогія студії Warner Brothers, знята 1984 року за частиною книги письменника Міхаеля Енде «Нескінченна історія». У 1990 році вийшла друга частина, а у 1994 – третя. Фільм розповідає про школяра Бастіана Букса, який живе з батьком і почувається самотнім. Одного разу в книгарні він краде книгу «Нескінченна історія». У ній йдеться про країну Фантазію, всім жителям якої загрожує Ніщо, яке поглинає її. Королева Фантазії – смертельно хвора. На пошуки ліків і порятунку Фантазії вирушає хлопчик з племені мисливців Атрейю. Його переслідує вовк-посланець Згодом реальність Бастіана переплітається з Фантазією, а сюжет книги залежить від фантазії школяра.