Відеогра Elden Ring вийшла у 2022 році і стала однією з найпопулярніших за останні роки

Компанія Bandai Namco анонсувала екранізацію популярної гри Elden Ring. Режисером проєкту стане Алекс Гарленд, відомий роботою над фільмами «Із машини» та «Анігіляція», пише Deadline.

Зазначається, що до роботи над фільмом залучать Джорджа Р. Р. Мартіна, який прописував міфологію для оригінальної гри. Ще у 2024 році письменник натякав на можливість екранізації, а студія From Software говорила про бажання розвивати всесвіт за межами відеоігор.

Подробиць про сюжет і акторський склад наразі немає. Не відома й точна дата релізу. Поки що режисер Алекс Гарленд працює над сценарієм трилогії «28 років потому» – продовженням культової зомбі-серії, започаткованої 2002 року.

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Нагадаємо, оригінальна гра Elden Ring вийшла в лютому 2022 року і стала однією з найпопулярніших за останні роки. Наразі Elden Ring – найбільш нагороджувана гра в історії. У ній гравці досліджують величезний фентезійний світ, сповнений підземеллями, монстрами та багатошаровою міфологією. Щоб пройти гру, необхідно витратити 60-80 годин, а щоб повністю дослідити світ – не менше 200 годин.