Можливо, на набережну Круазетт знову завітає Том Круз

Берлінський фестиваль, «Сезари» та «Оскар» минули, тепер усі погляди прикуті до Канн. 78-й Каннський міжнародний кінофестиваль проходитиме з 13 по 24 травня 2025 року. І хоча до оголошення офіційної програми залишився ще цілий місяць, у ЗМІ активно курсують чутки про те, хто ж може взяти участь у фестивалі. Ми зібрали найцікавіші припущення, а за місяць порівняємо їх з тим, що оголосить дирекція.

Ребекка Злотовскі, яка щойно отримала премію Unifrance, цілком встигає до травня завершити картину «Приватне життя» (Vie privée) з чудовим акторським складом – Джоді Фостер, Даніель Отей, Віржині Ефіра. Аліса Вінокур, яка ніколи не брала участь в основному конкурсі, проте з’являлась в інших програмах, могла б представити «Кутюр» (Couture), фільм про світ моди з Анджеліною Джолі. Жюлі Дюкурно, володарка «Золотої пальмової гілочки» за фільм «Титан», працює над «Альфою» (Alpha), проєктом із Тахаром Рахімом. Проте важко сказати, чи буде він готовий до весни.

Серед постійних учасників конкурсу можна сподіватись на Арно Деплешена з його «Справою» ( Une Affaire ») з Франсуа Сівіл, Шарлоттою Ремплінг, Надією Терешкевич, на новий детектив Домініка Молля «Досьє 137» з Леа Друкер, або навіть на «Енцо», останній проект покійного Лорана Канте, який дороблявся уже після його смерті.

Фільм «Невідомий великий ковчег» (L'Inconnu de la grande arche ) також уже готовий, у ньому Стефан Демустьє розповідає історію будівництва арки Дефанс. За «Золоту пальмову гілку» може позмагатись анімація «Марсель та пан Паньоль» (Marcel et Monsieur Pagnol) Сільвена Шоме («Тріо з Бельвіля»).

Також варто зазначити, що у Квентіна Дюп’є ​​є готовий фільм «Нещасний випадок з піаніно» ( L’accident de piano) з Адель Екзаркопулос.

Можливо, на набережну Круазетт знову завітає Том Круз. Поза конкурсом можуть показати «Місія нездійсненна. Остання розплата», який виходить у прокат 23 травня.

Колишній голова журі Спайк Лі цілком міг би приїхати у Канни з фільмом «Високо та низько» (High and Low), римейком фільму «Рай та пекло» Акіри Куросави з Дензелом Вашингтоном та Джеффрі Райтом. Річард Лінклейтер знімав у Парижі та Каннах Nouvelle Vague, так що логічно, щоб фільм тут і почав свій фестивальний шлях.

Серед інших відомих імен, участь яких є цілком імовірною – Йоргос Лантімос (Bugonia), Терренс Малік (The Way of the Wind), Пол Томас Андерсон (One Battle After Other), Джим Джармуш (Mother Brother Sister Mother), Ромен Гаврас («Жертвоприношення»), Вес Андерсон, Апічатпонг Вірасетакула, а також Фатіх Акін, Ласло Немеша та Ілдіко Еньєді.

Акторка Крістен Стюарт, яку не раз бачили на Круазетт, завершую роботу над фільмом «Хронологія води», який вона зняла як режисерка. Так само Канни можуть обрати й режисерський дебют Скарлетт Йоханссон «Елеонора Велика».

Серед інших фільмів, які можна буде побачити в Каннах цього року, ймовірно буде документальний фільм про Бріджит Бардо.

А наразі точно відомо, що цього року журі очолить акторка та голова Європейської кіноакадемії Жюльєтт Бінош.